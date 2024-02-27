Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü öğrenilmeyen 02 HT 657 plakalı otomobil, Çermik-Siverek kara yolunun 20. kilometresinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı.

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