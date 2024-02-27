Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilmeyen 02 HT 657 plakalı otomobil, Çermik-Siverek kara yolunun 20. kilometresinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        Trump dev para cezasında temyize gitti
        Trump dev para cezasında temyize gitti
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Evlendi
        Evlendi
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Evlat nöbetindeki anne: Kızım 10 yıldır yolunu gözlüyorum, gel teslim ol
        Evlat nöbetindeki anne: Kızım 10 yıldır yolunu gözlüyorum, gel teslim ol
        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi poliklinik sayısını artırdı
        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi poliklinik sayısını artırdı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Uzmanlardan "Doğu'da olası bir depreme hazırlıklı olunması" uyarısı
        Uzmanlardan "Doğu'da olası bir depreme hazırlıklı olunması" uyarısı
        Diyarbakır'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı kamerada
        Diyarbakır'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı kamerada
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı'nda cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı'nda cesedi bulundu