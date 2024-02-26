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        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı'nda cesedi bulundu

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde öğlen vakti evden çıktıktan sonra haber alınamayan 80 yaşındaki Salih Altunbağ'ın Sinek Çayı'nda cesedi bulundu.Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Salih Altunbağ, öğlen saatlerinden evden çıktı. Altunbağ akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekibi, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada Altunbağ'ın cansız bedeni Sinek Çayı'nda bir kütüğe takılı halde bulundu. Altunbağ'ın cesedi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:54 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:54
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        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı'nda cesedi bulundu
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        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde öğlen vakti evden çıktıktan sonra haber alınamayan 80 yaşındaki Salih Altunbağ’ın Sinek Çayı'nda cesedi bulundu.Çermik ilçesi Tepe Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Salih Altunbağ, öğlen saatlerinden evden çıktı. Altunbağ akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekibi, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada Altunbağ’ın cansız bedeni Sinek Çayı'nda bir kütüğe takılı halde bulundu. Altunbağ’ın cesedi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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