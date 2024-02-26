Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı'nda cesedi bulundu DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde öğlen vakti evden çıktıktan sonra haber alınamayan 80 yaşındaki Salih Altunbağ'ın Sinek Çayı'nda cesedi bulundu.Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Salih Altunbağ, öğlen saatlerinden evden çıktı. Altunbağ akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekibi, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada Altunbağ'ın cansız bedeni Sinek Çayı'nda bir kütüğe takılı halde bulundu. Altunbağ'ın cesedi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 22:54 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:54 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL