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        Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Risk raporu kaybolmuş

        DİYARBAKIR'da 6 Şubat'taki ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi ile ilgili açılan 4'ü tutuklu, 3'ü firari 7 sanığın yargılandığı davada, tanıklardan inşaat mühendisi Mehmet Fuat Ezber, yer altı suları ile ilgili inceleme yaptıklarını belirterek, "Zeminin zayıf olduğunu tespit ettik. Raporumuzu verdik. Bizim önerimiz bu haliyle temellerin yapılmamasıydı. Temellerin yer altı sularından uzaklaşması gerekiyordu. Taşıma gücü zayıf dedik. Sıkıntı olacağı belliydi. Sonradan bilgimiz olmadı. Bu yerde risk olduğunu söylemiştik. Rapor kaybolmuş. Malzemeler de önemli ama en önemli aktör kolon kesilmesi" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, ilk depremde yıkıldı; 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü olarak yıkıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklandı. M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti. 'ZEMİNİN ZAYIF OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'Tanıklardan inşaat mühendisi Mehmet Fuat Ezber, sitenin yapımında o dönem yer altı suları ile ilgili inceleme yaptıklarını belirterek, "Zeminin zayıf olduğunu tespit ettik. M.C. o dönem vardı. Raporumuzu verdik. Vazgeçmiş yapmaktan. Ondan sonra inşaat ile ilgili bilgimiz olmadı. Deprem sonrasında M.C. beni aradı. 'Sen benim hayatımı kurtardın' dedi. Bizim önerimiz bu haliyle temellerin yapılmamasıydı. Temellerin yer altı sularından uzaklaşması gerekiyordu. Maliyetli işlerdi bunlar. 'Taşıma gücü zayıf' dedik. Sıkıntı olacağı belliydi. Sonradan bilgimiz olmadı. Sonradan M.C.'nin işi bıraktığını duydum. Benden istenmesi üzerine rapor yazdım. Temelin bir kısmını M.C. kazmıştı. Bu yerde risk olduğunu söylemiştik. Rapor kaybolmuş. Malzemeler de önemli ama en önemli aktör kolon kesilmesi" diye konuştu. Tanıklardan Feride Laçin de Galeria Sitesi'nde 1 ev ve 1 bürosunun olduğunu kaydederek, "B blok altında market vardı. 2 kolon vardı. Sürekli oraya gidiyordum. Bir kolon kasanın tam arkasındaydı diğeri ise karşıdaydı. Deprem anında orası çöktü. Sonra ise benim yapımın olduğu D blokta ise ikinci depremde çökme yaşandı. D blokta bulunan büronun olduğu yerde spor salonu vardı. Yan tarafta yapılan inşaatın temel kazısı da etkiledi. Temel kazısı yapılırken B blok duvarından içine girdiler. Titreşim hissettik o zaman. Sorumlu olanlar yargılanmalı" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.Savunmaların ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Mart'a erteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:27 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:30
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        Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Risk raporu kaybolmuş
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        DİYARBAKIR'da 6 Şubat'taki ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi ile ilgili açılan 4'ü tutuklu, 3'ü firari 7 sanığın yargılandığı davada, tanıklardan inşaat mühendisi Mehmet Fuat Ezber, yer altı suları ile ilgili inceleme yaptıklarını belirterek, “Zeminin zayıf olduğunu tespit ettik. Raporumuzu verdik. Bizim önerimiz bu haliyle temellerin yapılmamasıydı. Temellerin yer altı sularından uzaklaşması gerekiyordu. Taşıma gücü zayıf dedik. Sıkıntı olacağı belliydi. Sonradan bilgimiz olmadı. Bu yerde risk olduğunu söylemiştik. Rapor kaybolmuş. Malzemeler de önemli ama en önemli aktör kolon kesilmesi” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, ilk depremde yıkıldı; 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü olarak yıkıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklandı. M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti. ‘ZEMİNİN ZAYIF OLDUĞUNU TESPİT ETTİK’Tanıklardan inşaat mühendisi Mehmet Fuat Ezber, sitenin yapımında o dönem yer altı suları ile ilgili inceleme yaptıklarını belirterek, “Zeminin zayıf olduğunu tespit ettik. M.C. o dönem vardı. Raporumuzu verdik. Vazgeçmiş yapmaktan. Ondan sonra inşaat ile ilgili bilgimiz olmadı. Deprem sonrasında M.C. beni aradı. ‘Sen benim hayatımı kurtardın’ dedi. Bizim önerimiz bu haliyle temellerin yapılmamasıydı. Temellerin yer altı sularından uzaklaşması gerekiyordu. Maliyetli işlerdi bunlar. ‘Taşıma gücü zayıf’ dedik. Sıkıntı olacağı belliydi. Sonradan bilgimiz olmadı. Sonradan M.C.’nin işi bıraktığını duydum. Benden istenmesi üzerine rapor yazdım. Temelin bir kısmını M.C. kazmıştı. Bu yerde risk olduğunu söylemiştik. Rapor kaybolmuş. Malzemeler de önemli ama en önemli aktör kolon kesilmesi” diye konuştu. Tanıklardan Feride Laçin de Galeria Sitesi’nde 1 ev ve 1 bürosunun olduğunu kaydederek, “B blok altında market vardı. 2 kolon vardı. Sürekli oraya gidiyordum. Bir kolon kasanın tam arkasındaydı diğeri ise karşıdaydı. Deprem anında orası çöktü. Sonra ise benim yapımın olduğu D blokta ise ikinci depremde çökme yaşandı. D blokta bulunan büronun olduğu yerde spor salonu vardı. Yan tarafta yapılan inşaatın temel kazısı da etkiledi. Temel kazısı yapılırken B blok duvarından içine girdiler. Titreşim hissettik o zaman. Sorumlu olanlar yargılanmalı” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.Savunmaların ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Mart'a erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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