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        Diyarbakır'da Yenikapı Paşa Hamamı'nda kitap mezadı yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı Yeni Kapı Paşa Hamamı'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:17
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        Diyarbakır'da Yenikapı Paşa Hamamı'nda kitap mezadı yapıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı Yeni Kapı Paşa Hamamı'nda gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın "Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu" kapsamında vatandaşların ilgisine sunduğu kitap mezadı, bu ay merkez Sur ilçesinde bulunan Yenikapı Paşa Hamamında gerçekleştirildi.

        Kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satabilmesi için düzenlenen mezatta, 5 liradan başlayan fiyatlarla kitap alma ve satma imkanı sunuluyor.

        Etkinlik sayesinde okurlar, eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma fırsatı buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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