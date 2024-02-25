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        Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Azize K.'ya otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan kadının vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Kaza, saat 10.20'de ilçeye bağlı Köseli Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Azize K.'ya, S.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Azize K. yola savrulurken, otomobil sürücüsü S.B. ile araçtaki kişi yaralı kadının yardımına koştu. Azize K., daha sonra yoldan geçen bir otomobil durdurularak hastaneye götürüldü. Sürücü S.B., emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen kadının tedavisi devam ederken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:16 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:20
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        Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı; o anlar kamerada
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        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Azize K.'ya otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan kadının vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Kaza, saat 10.20'de ilçeye bağlı Köseli Mahallesi’nde bir sitenin önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Azize K.'ya, S.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Azize K. yola savrulurken, otomobil sürücüsü S.B. ile araçtaki kişi yaralı kadının yardımına koştu. Azize K., daha sonra yoldan geçen bir otomobil durdurularak hastaneye götürüldü. Sürücü S.B., emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen kadının tedavisi devam ederken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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