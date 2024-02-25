Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da seçim bürosu açılışında konuştu:

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Yıkmaya, kavga etmeye, bozmaya değil, hem hizmet etmeye hem de kardeşliği daha sağlam bir şekilde tesis etmeye geliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:36 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da seçim bürosu açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Yıkmaya, kavga etmeye, bozmaya değil, hem hizmet etmeye hem de kardeşliği daha sağlam bir şekilde tesis etmeye geliyoruz." dedi.

        Yapıcıoğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Karamusa Mahallesi'nde, partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.

        "Önce insan ve adalet" diyerek 2012'de yola çıktıklarını belirten Yapıcıoğlu, ilk yerel seçimlere de 2014'te katıldıklarını anımsattı.

        Zekeriya Yapıcıoğlu, geçen 10 yıllık süreçte partilerinin etkinliğini artırdığını ifade ederek, "2014'de birkaç ilde birkaç ilçede sınırlı sayıda seçime girmiştik. 2024 yerel seçimlerinde 30 büyükşehrin 26'sında büyükşehir belediye başkan adaylarımız ve 721 ilçe belediye başkan adayımızla inşallah bu sefer bu yarışta 'Biz de varız' diyoruz. Bu sefer memleketin HÜDA PAR belediyeciliğiyle tanışma vakti gelmiştir. 2023'teki milletvekili seçiminde bu defa sesimiz Meclis'e gitti ve yeni bir merhale başladı. İnşallah yapılacak 31 Mart'taki seçimde millet daha güzel bir hizmet ve adil bir siyaset anlayışıyla tanışacak." diye konuştu.

        2023'teki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden sonra muhalefet ve siyaset anlayışlarını pratik olarak da gösterme fırsatı elde ettiklerini dile getiren Yapıcıoğlu, siyaset anlayışlarının "Eğriye eğri, doğruya doğru" demek olduğunu aktardı.

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Dedik ki 'Kim doğru yaparsa doğru yapanın kimliğine bakmaksızın doğruyu destekleriz. Yanlışı da kim yaparsa yapsın yanlışa karşı çıkarız'. Hizmet anlayışımızda kesin olarak adaletten zerre sapmamak üzere ahdetmişiz. İnşallah bu hizmeti milletimize sunma konusunda fırsatın yaklaştığına, bu sefer gerçekleşeceğine inanıyoruz. Yıkmaya, kavga etmeye, bozmaya değil, hem hizmet etmeye hem de kardeşliği daha sağlam bir şekilde tesis etmeye geliyoruz."

        Hizmet anlayışı olarak gençlere önem verdiklerini vurgulayan Yapıcıoğlu, aileye de değer verdiklerini söyledi.

        Yapıcıoğlu, "Her bir belediyede hem aile kurumunun ayakta kalması hem kadınlarımızın hak ettiği hizmeti alabilmesi hem de gençlerimizin sorunlarından kurtarılması ve onlara layıkıyla hizmetin gitmesi için HÜDA PAR'ın belediyecilik anlayışının bu memlekete gelmesi, memleketin de bununla tanışması gerekiyor. Zaferimizi ilan edersek şımarmayacağız, millete tepeden bakmayacağız. Biz hizmete talibiz." ifadesini kullandı.

        Programda, HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Dinç ve Çınar Belediye Başkan adayı Vedat Turgut da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat, açıklamal...
        Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat, açıklamal...
        Otomobil, şarampole devrildi; 4'ü çocuk, 6 yaralı
        Otomobil, şarampole devrildi; 4'ü çocuk, 6 yaralı
        22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
        22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
        Diyarbakır kırsalında 381 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır kırsalında 381 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 381 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 381 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da eğitimciler stres atmak için Sabun Atölyesi'nde buluşuyor
        Diyarbakır'da eğitimciler stres atmak için Sabun Atölyesi'nde buluşuyor