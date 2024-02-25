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        Diyarbakır kırsalında 381 kilo esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 381 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Damar mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ayrı noktada, 381 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:00
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        Diyarbakır kırsalında 381 kilo esrar ele geçirildi
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        DİYARBAKIR’ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 381 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Damar mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ayrı noktada, 381 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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