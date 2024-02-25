Diyarbakır kırsalında 381 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR’ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 381 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Damar mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ayrı noktada, 381 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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