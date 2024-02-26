Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte "dengbejler" lise öğrencileri ile bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sözlü geleneğin ustası dengbejleri lise öğrencileriyle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözlü kültürü gelecek kuşaklara aktaran "dengbejlik" geleneğinin korunması ve tanıtılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü "Dengbejler Z Kuşağı ile Buluşuyor" etkinliği Çınar Anadolu Lisesinde yapıldı.

Okulun tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikte dengbejler öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Kültür Araştırmacısı Zeynep Yaş, öğrencilere dengbejlikle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaş, somut olmayan kültürel mirasta dengbejlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

2020'de "Dengbejlik Geleneği" dosyalarının UNESCO tarafından kabul gördüğünü ifade eden Yaş, "Dengbejler kültürel mirasın devamı için çok önemli. Dengbejler eserlerini Kürtçe icra ediyor. Bu da dengbejliğin önemli özelliklerinden biri." ifadelerini kullandı.