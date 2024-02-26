Diyarbakır'da bir araçta 67 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmada ekipler, Çölgüzeli Mahallesi'nde M.K'ye ait aracı durdurdu.

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