Diyarbakır'da bir araçta 67 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde durdurulan araçta 67 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde durdurulan araçta 67 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmada ekipler, Çölgüzeli Mahallesi'nde M.K'ye ait aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 116 poşet içerisinde satışa hazır 67 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Ekipler, aracın sahibi M.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.