Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ercan A'nın idaresindeki, henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun kırsal Ahmetli Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.