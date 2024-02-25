22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü saklandığı evde yakalandı DİYARBAKIR'da 12 yıl önce Şaban Ayazgün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kemal Öken (42), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde 4 Kasım 2012'de Kemal Öken, Şaban Ayazgün'ü tabancayla vurarak öldürdü. Ayazgün, olay yerinde yaşamını yitirdi, Kemal Öken ise kaçtı. O dönem yapılan çalışmalarda Öken'e ulaşılamadı. Öken, yargılandığı davada 'Tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından 22 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Kemal Öken'in saklandığı adres tespit edildi. Polis ekipleri, Öken'i Kayapınar ilçesinde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Öken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 12:16 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:20 facebook

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