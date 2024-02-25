Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

        DİYARBAKIR'da 12 yıl önce Şaban Ayazgün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kemal Öken (42), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde 4 Kasım 2012'de Kemal Öken, Şaban Ayazgün'ü tabancayla vurarak öldürdü. Ayazgün, olay yerinde yaşamını yitirdi, Kemal Öken ise kaçtı. O dönem yapılan çalışmalarda Öken'e ulaşılamadı. Öken, yargılandığı davada 'Tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından 22 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Kemal Öken'in saklandığı adres tespit edildi. Polis ekipleri, Öken'i Kayapınar ilçesinde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Öken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:16 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da 12 yıl önce Şaban Ayazgün’ü tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kemal Öken (42), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi’nde 4 Kasım 2012’de Kemal Öken, Şaban Ayazgün’ü tabancayla vurarak öldürdü. Ayazgün, olay yerinde yaşamını yitirdi, Kemal Öken ise kaçtı. O dönem yapılan çalışmalarda Öken’e ulaşılamadı. Öken, yargılandığı davada ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçlarından 22 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Kemal Öken’in saklandığı adres tespit edildi. Polis ekipleri, Öken’i Kayapınar ilçesinde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Öken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia

        Benzer Haberler

        Diyarbakır kırsalında 381 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır kırsalında 381 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 381 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 381 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da eğitimciler stres atmak için Sabun Atölyesi'nde buluşuyor
        Diyarbakır'da eğitimciler stres atmak için Sabun Atölyesi'nde buluşuyor
        Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yapan çeteye 'Piksel' operasyonu; 9 gözaltı
        Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yapan çeteye 'Piksel' operasyonu; 9 gözaltı
        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
        Yakınlarının tutuklandığını öğrenen aile fertleri adliye tellerini tekmeled...
        Yakınlarının tutuklandığını öğrenen aile fertleri adliye tellerini tekmeled...