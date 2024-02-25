Diyarbakır'da, nehirde erkek cesedi bulundu (2)

AİLEDÜN KAYIP İHBARI YAPMIŞ Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’nde bulunan cesedin, Akpınar Mahallesi’nde oturan ve dün, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Serdal Seven'e (43) ait olduğu belirlendi. Seven’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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