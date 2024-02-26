Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Diyarbakır Karpuzu Yetiştiriciliği Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ, Kayapınar Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Diyarbakır Karpuzu Yetiştiriciliği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin yeni alanlarına yeni açılımlar getirilecek her çalışmayı desteklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç da karpuzun likopen içerdiğini, kansere karşı koruyucu ve iyi bir antioksidan olduğunu ifade etti.

Çalıştayın düzenleme kurulu Başkanı Doç. Dr. Vedat Pirinç ise karpuzun Diyarbakır'ın sembolü olmanın ötesinde yörenin kültürü ve ekonomik hayatta da önemli bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli de Diyarbakır karpuzu yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, bu ürünün ekonomik öneminin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.