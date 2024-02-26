Diyarbakır'da kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi çayda bulundu

İlçenin Kale Mahallesi'nde yaşayan ve eşinin mezarını ziyaret etmek için bugün evden ayrılan Salih Altunbağ'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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