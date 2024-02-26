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        Diyarbakır'da kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi çayda bulundu

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi Sinek Çayı'nda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:13
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        Diyarbakır'da kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi çayda bulundu
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi Sinek Çayı'nda bulundu.

        İlçenin Kale Mahallesi'nde yaşayan ve eşinin mezarını ziyaret etmek için bugün evden ayrılan Salih Altunbağ'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye, polis ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları arama çalışmaları sonucu Sinek Çayı'nda Altunbağ'ın cansız bedenine ulaştı.

        Sudan çıkarılan Altunbağ'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

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