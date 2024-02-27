Diyarbakır'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı kamerada
DİYARBAKIR'da 2 günde 4 kadının yaklaşık 88 bin TL değerindeki cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan Mehmet A. yakalandı. Şüpheli Mehmet A.'nın 28 suç kaydı olduğu belirlenirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde 2 günde yolda yürürken cep telefonların çalınan 4 kadın, polise şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yüzlerce dakikalık görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Mehmet A. olduğunu tespit etti. Mehmet A. evine yakında bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda Mehmet A.'nın, hırsızlıktan 28 suç kaydının olduğu belirlendi. Mehmet A.'nın bir kadını takip ettikten sonra cebinden çaldığı telefonu, elinde çevirerek rahat tavırlarla yolun karşısına geçmesi kameraya yansıdı. Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİYARBAKIR’da 2 günde 4 kadının yaklaşık 88 bin TL değerindeki cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan Mehmet A. yakalandı. Şüpheli Mehmet A.’nın 28 suç kaydı olduğu belirlenirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde 2 günde yolda yürürken cep telefonların çalınan 4 kadın, polise şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yüzlerce dakikalık görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Mehmet A. olduğunu tespit etti. Mehmet A. evine yakında bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda Mehmet A.’nın, hırsızlıktan 28 suç kaydının olduğu belirlendi. Mehmet A.’nın bir kadını takip ettikten sonra cebinden çaldığı telefonu, elinde çevirerek rahat tavırlarla yolun karşısına geçmesi kameraya yansıdı. Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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