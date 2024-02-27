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        Diyarbakır'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı kamerada

        DİYARBAKIR'da 2 günde 4 kadının yaklaşık 88 bin TL değerindeki cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan Mehmet A. yakalandı. Şüpheli Mehmet A.'nın 28 suç kaydı olduğu belirlenirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde 2 günde yolda yürürken cep telefonların çalınan 4 kadın, polise şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yüzlerce dakikalık görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Mehmet A. olduğunu tespit etti. Mehmet A. evine yakında bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda Mehmet A.'nın, hırsızlıktan 28 suç kaydının olduğu belirlendi. Mehmet A.'nın bir kadını takip ettikten sonra cebinden çaldığı telefonu, elinde çevirerek rahat tavırlarla yolun karşısına geçmesi kameraya yansıdı. Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:40
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        Diyarbakır'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı kamerada
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        DİYARBAKIR’da 2 günde 4 kadının yaklaşık 88 bin TL değerindeki cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan Mehmet A. yakalandı. Şüpheli Mehmet A.’nın 28 suç kaydı olduğu belirlenirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde 2 günde yolda yürürken cep telefonların çalınan 4 kadın, polise şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yüzlerce dakikalık görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Mehmet A. olduğunu tespit etti. Mehmet A. evine yakında bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda Mehmet A.’nın, hırsızlıktan 28 suç kaydının olduğu belirlendi. Mehmet A.’nın bir kadını takip ettikten sonra cebinden çaldığı telefonu, elinde çevirerek rahat tavırlarla yolun karşısına geçmesi kameraya yansıdı. Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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