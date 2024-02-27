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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, dün öğle saatlerinde Çermik- Siverek kara yolunda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 02 HT 657 ve 35 BCK 515 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Havva K. (37), İshak Çiçek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İshak Çiçek, doktorlarında tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Çiçek'in cenazesi, Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:55
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, dün öğle saatlerinde Çermik- Siverek kara yolunda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 02 HT 657 ve 35 BCK 515 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Havva K. (37), İshak Çiçek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İshak Çiçek, doktorlarında tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Çiçek’in cenazesi, Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi’nde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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