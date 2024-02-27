Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi poliklinik sayısını artırdı

        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi daha iyi hizmet vermek için poliklinik sayısını artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi poliklinik sayısını artırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi daha iyi hizmet vermek için poliklinik sayısını artırdı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ana binasında atıl durumda bulunan alanların tadilatı yapılarak muayene odalarına dönüştürüldü.

        Diş sağlığı alanında tüm hizmetlerin sunulduğu hastanede hizmete başlayan muayene odalarında 65 Yaş Üstü Hasta Polikliniği, Engelli Hasta Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Cerrahi Tedavi Polikliniği ve Genel Tedavi Polikliniği hizmet vermeye başladı.

        Diyarbakır ve bölge illerinden gelen hastalara hizmet sunan, kentin ilk tam teşekküllü diş hastanesinde, son teknolojik cihazlarla donatılan diş ünitelerinde, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedaviler gerçekleştiriliyor.

        Medikal altyapısı ile uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet veren ve ağız ve diş sağlığı açısından bölgenin öncü sağlık merkezi olma vizyonu doğrultusunda çalışma sergileyen hastane, kaliteli ve yüksek standartta hizmet vermeyi ve hasta memnuniyetini hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Evlendi
        Evlendi
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Adana'da korkunç olay! Eski eşini iş yerinde 'pompalı'yla vurdu!
        Adana'da korkunç olay! Eski eşini iş yerinde 'pompalı'yla vurdu!
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        Almanya için dejavu zamanı
        Almanya için dejavu zamanı
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Mobil Dünya Kongresi start aldı

        Benzer Haberler

        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Uzmanlardan "Doğu'da olası bir depreme hazırlıklı olunması" uyarısı
        Uzmanlardan "Doğu'da olası bir depreme hazırlıklı olunması" uyarısı
        Diyarbakır'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı kamerada
        Diyarbakır'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı kamerada
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı'nda cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı'nda cesedi bulundu
        Diyarbakır'da kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi çayda bulundu
        Diyarbakır'da kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi çayda bulundu
        Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Risk raporu kaybolmuş
        Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Risk raporu kaybolmuş