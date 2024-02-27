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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da halk buluşmalarına katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Diyarbakır'ın Silvan, Bismil ve Çınar ilçelerinde düzenlediği halk buluşmalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:13
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da halk buluşmalarına katıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Diyarbakır'ın Silvan, Bismil ve Çınar ilçelerinde düzenlediği halk buluşmalarına katıldı.

        Silvan'da Eğitim Caddesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında partililerle bir süre halay çeken ​​​​​​​Hatimoğulları, 31 Mart'taki yerel seçimlere değindi.

        Hatimoğulları, "Seçimleri Silvanlıların desteğiyle kazanacağız. Bütün mücadelemiz Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi. Kürt, Laz, Arap ve Çerkez'in ana diliyle eğitim görebilmesi için mücadele veriyoruz." dedi.

        Daha sonra Bismil'e geçen Hatimoğulları, Dicle Caddesi'nde partisince düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

        Ardından Çınar'da partisinin ilçe binası önünde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Hatimoğulları, seçilmeleri halinde uygulayacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Kadın dayanışma merkezleri ve iş edinme kursları açacaklarını ifade eden Hatimoğulları, şunları söyledi:

        "Kadınlara ürünlerinin değerlendirilebileceği alanları bizler kuracağız. Aynı zamanda ekonomik adaleti ve eşitliği sağlamak için de mücadele ediyoruz. Bu yerel seçimler bunun çok önemlidir. Depreme dayanıklı kentler kuracağız. 6 Şubat'taki depremlerde binlerce kişiyi kaybettik. Belediyecilik anlayışımıza göre kentlerimizi depreme dirençli hale getirip, yeniden kurmalıyız."

        Hatimoğulları, halk buluşmalarında partilerinin ilçe belediye başkan adaylarını da tanıttı.

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