Sevgilisiyle tartıştıktan sonra intihara kalkıştı; 15 gün önce de sevgilisini alıkoymuş DİYARBAKIR'da özel güvenlik görevlisi Ş.B. isimli kadının çalıştığı siteye gelen erkek arkadaşı M.Y. (23), yaşadıkları tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, 15 gün önce de Ş.B.'yi alıkoymaktan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Mahallesi 1113'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan sevgilisi Ş.B.'nin yanına geldi. M.Y. yaşadıkları tartışmanın ardından güvenlik kulübesine girip, yanında getirdiği tabancayla kendisine ateş ederek intihara teşebbüs etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, M.Y.'ye 15 gün önce de Ş.B.'yi alıkoymaktan işlem yapıldığı ve serbest kaldığı öğrenildi.

