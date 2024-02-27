Diyarbakır'da son 10 yılda 13 bin 914 şirket açıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 2020-2023 yıllarına ait şirket verilerini açıkladı.

DTSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, odalarının üye sayısının 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle 22 bin 798 olduğunu bildirdi.

Meslek komiteleri ele alındığında Enerji, Altyapı ve İnşaat Taahhüt Meslek Komitesi'nin 3 bin 49 üye ve yüzde 13,37 oran ile ilk sırada yer aldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"İmalat Meslek Komitesi 2 bin 309 üye ve yüzde 10,13 oran ile ikinci, Sağlık, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Meslek Komitesi 2 bin 031 üye ve yüzde 8,91 oran ile üçüncü, Bilgi, İletişim, Turizm Otelcilik ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Meslek Komitesi 1994 üye ve yüzde 8,75 oran ile dördüncü ve Özel Amaçlı İnşaat, Yapı ve Projeler Meslek Komitesi 1959 üye ve yüzde 8,59 oran ile beşinci sırada yer almaktadır. özel amaçlı inşaat, enerji, altyapı ve inşaat taahhüt, inşaat malzemeleri satıcıları ve taş, toprak ve madene dayalı imalat sektörlerinin sayısına bakıldığında, üye toplam sayısının yüzde 34,40’lık kısmını oluşturmaktadır. Bu veriye baktığımız ilimizde inşaat sektörünün gelişerek büyüdüğünü göstermektedir."

Kaya, 2020-2023 yılları arasında kayıt yapan üye sayısının odalarının toplam üye sayısının yüzde 39,86 olarak gerçekleştiğini aktararak, "Meslek komite üye sayısı baz alındığında oransal olarak en fazla kayıt gerçekleştiren meslek komiteleri, yüzde 57,38 ile otomotiv, motosiklet ve yedek parça satıcıları ilk sırada yer alıyor. Yüzde 51,85 ile gıda maddeleri satıcıları ikinci, yüzde 48,91 ile tarımsal ürünler ve ormancılık üçüncü, yüzde 47,25 ile imalat dördüncü ve yüzde 43,13 ile Bilgi, İletişim, Turizm Otelcilik ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Meslek Komitesi beşinci sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Üye sayıları incelendiğinde bir önceki yıla oranla geçen yıl Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünleri Satıcıları Meslek Komitesinin yüzde 43,18 artış sağladığını dile getiren Kaya, Enerji, Altyapı ve İnşaat Taahhüt Meslek Komitesi yüzde 22,70, Özel Amaçlı İnşaat, Yapı ve Projeler Meslek Komitesi 18,63, İmalat Meslek Komitesi yüzde 15,63 ile Otomotiv, Motosiklet ve Yedek Parça Satıcıları Meslek Komitesi 4,69 artış sağlayan sektörler olarak öne çıktığını bildirdi.

Son 4 yıldaki şirket açılış oranları kent özel sektör dinamiğinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte imalat sektöründeki sayının ilin sanayi gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, 2023'te tekstil satıcılarının en çok açılan şirket olması özellikle Tekstil OSB'nin yarattığı üretim ve bayilik bağlantısıyla doğru bir gelişmenin önemi olduğunu değerlendirdi.

Geçen yıl ve son 10 yılda kurulan ve kapanan şirket sayıları hakkında bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:

"2023'te kurulan şirket sayısı 2 bin 137 olurken, 472 şirket kapanmıştır. 2014 itibari ile son 10 yıl verileri incelendiğinde Diyarbakır’da kurulan toplam şirket sayısı 13 bin 914 olurken, kapanan şirket sayısı 2 bin 322 ile açılan şirket sayısının yüzde 16,68'ine denk gelmektedir. Geçen yıl kapanan şirketin açılan şirkete oranı yüzde 22 olup son 10 yılın en yüksek seviyesine varmıştır. 2014 yılı itibari ile son 10 yıl verileri incelendiğinde Diyarbakır'da kurulan gerçek kişi işletme sayısı 2 bin 943 olurken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 2 bin 582 ile son 10 yıl içinde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin yüzde 87,73'üne denk gelmektedir. Geçen yıl kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı 183 olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 475 olarak gerçekleşmiştir."