Diyarbakır'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı
DİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kapalı kasa minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa minibüs, önce park halindeki otomobile ardından da bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kapalı kasa minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa minibüs, önce park halindeki otomobile ardından da bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.