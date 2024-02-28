Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Ali Emiri Caddesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki minibüs çarpıştı.
Minibüsler daha sonra iki otomobile çarptı.
Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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