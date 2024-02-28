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        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:43
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        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Ali Emiri Caddesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki minibüs çarpıştı.

        Minibüsler daha sonra iki otomobile çarptı.

        Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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