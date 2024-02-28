Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si ağır, 18 yaralı
DİYARBAKIR'da 2'si şehir içi yolcu minibüsü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 18 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi ana girişinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 21 M 0079 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. idaresindeki 07 BKF 423 plakalı otomobile çarptı. Kazaya 21 ABG 132, 21 DR 261 ve 06 DRJ 842 plakalı otomobiller ile 21 HO 1097 plakalı şehir içi yolcu minibüsü de karıştı. Kazada 2'si ağır, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR’da 2’si şehir içi yolcu minibüsü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2’si ağır, 18 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi ana girişinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 21 M 0079 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. idaresindeki 07 BKF 423 plakalı otomobile çarptı. Kazaya 21 ABG 132, 21 DR 261 ve 06 DRJ 842 plakalı otomobiller ile 21 HO 1097 plakalı şehir içi yolcu minibüsü de karıştı. Kazada 2’si ağır, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.