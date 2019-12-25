Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini

Diyarbakır'da, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, düzenlenen ayinle kutlandı.

Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır'da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.

Ayinin ardından kutlamalarla ilgili bilgi veren Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi papazı Yusuf Akbulut, Hz. İsa'nın doğuşunu kutladıklarını söyledi. Akbulut, "Bizim için çok kutsal olan bir günde dünyayı günahtan kurtarmak için doğdu. Bugün 25 Aralık bütün Hristiyanlık dünyası 2 bin yıldan beri bunu kutluyor. İsa Mesih’in doğuş bayramı bütün dünyaya huzuru ve kardeşliği getirsin diyoruz inşallah” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren ayinin ardından katılımcılara çörek ikram edildi.

DİYARBAKIR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.