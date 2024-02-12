Diyarbakır'da 72 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 72 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Mardin-Diyarbakır kara yolunda durdurulan tırda yapılan aramada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri tespit edilen 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu toplam 72 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Ö'nün gözaltına alınmasının ardından bu kişi ile işbirliği içerisinde olduğu gerekçesiyle E.D, A.Ö. ve M.K. yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.