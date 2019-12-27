Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir sitenin duvarına çarptı. Kazada 2 ortaokul öğrencisi öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

Olay, 2 gün önce Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AK 097 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Baran Yakıştıran (14) ve İbrahim Çelikbilek (15), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehdi Zan'ın (13) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

DİYARBAKIR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.