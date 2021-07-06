Ceylan Karavil Park AVM 7 yaşında

2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen, bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan, bulunduğu bölgenin tüm değerlerini sahiplenen bir Diyarbakır markası olarak yola çıkan Ceylan Karavil Park AVM başarılarla dolu 7 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

Geride bıraktığı 7 yıl boyunca bölgenin buluşma noktası haline gelen ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM şehrin en işlek caddesi olan Şanlıurfa Diyarbakır bulvarında Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük nazar boncuğu olarak kadim şehre hediye etmenin mutluğu ile başarılarının 7. yılını yaşıyor. 7 yıl önce Surların haşmetinden ilham alan özgün mimarisi ile yaklaşık 200 mağazası, Doğu ve Güneydoğu da eşi olmayan dev akvaryumu, 3 bin metrekarelik çocuk oyun alanı, buz pisti, sinema kompleksi ve ziyaretçilerin memnuniyetini kazanmak için sayısız hizmeti ile şehrin ve bölgenin sosyal buluşma mekanı olan Ceylan Karavil Park AVM geride bıraktığı yıllar içinde tebessümle ayrılan milyonlarca ziyaretçisine bu onuru yaşattığı için teşekkür ediyor. Ceylan Karavil Park AVM müdürü Necati Ufuk Toydemir’in bu onuru kendilerine yaşatan tüm ziyaretçilerine "Yine değil daima bekleriz. Çünkü burası sizin eviniz’’ mesajı verdi.

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