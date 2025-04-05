Dizi yıldızı Manuel Masalva çıktığı tatilde enfeksiyon kapıp komaya girdi

Rol aldığı 'Narcos: Mexico' adlı diziyle tanınan genç oyuncu Manuel Masalva, çıktığı seyahatte bakteriyel bir enfeksiyon kaptıktan sonra komaya girdi.

Dün TikTok'ta yaptığı bir paylaşımda, Masalva'nın arkadaşı ve meslektaşı Mario Morán, 43 yaşındaki oyuncunun tatildeyken 'çok agresif bir virüse' yakalandığını ve yapay komaya alındığını açıkladı.

Mario Morán, 'Ramon Arellano Felix' karakteriyle tanınan Manuel Masalva için, "Kardeşim evinden uzakta yaşam mücadelesi veriyor" dedi ve videoda onu "en iyi arkadaşlarından biri" olarak adlandırdı.

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Mario Morán, "Tatildeyken çok agresif bir virüsün kurbanı oldu ve bu onu yapay komaya soktu. Bugün itibariyle durumu hâlâ kritik" diye ekledi.

Manuel Masalva'nın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten arkadaşı, onun tıbbi bakım masraflarının karşılanması için GoFundMe adlı internet sitesinde bir bağış kampanyası başlattıklarını da belirtti.

Manuel Masalva'nın hangi ülkeye tatile gittiğini söylemese de Mario Morán; "Her şeyin çok zor olduğu bir ülkede, yapılacak bağışlar ne kadar küçük olursa olsun büyük bir fark yaratacak" dedi. Masalva, son olarak 14 Mart'ta Filipinler'de çektiği bazı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.