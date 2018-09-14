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"ÇOK ŞÜKÜR BEBELER İKİ AYLIK OLDU"

Doğa Rutkay dün ailesiyle dışarıya çıktı ve çekilen fotoğrafı, “Çok şükür bebeler iki aylık oldu. Ve bugün, tabiat anne de bizimle kutlama yaptı. Rüzgarı güneşe kattı ve bize şahane bir manzara bıraktı” notu ile Instagram’da paylaştı.