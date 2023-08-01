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        Haberler Enerji Doğalgaz Doğalgazda ağustos tarifesinde değişiklik yapılmadı - Enerji Haberleri

        Doğalgazda ağustos tarifesinde değişiklik yapılmadı

        Doğalgazda ağustos ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarifede değişiklik yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 00:55
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        Doğalgazda ağustos tarifesi sabit kaldı
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        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

        BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

        AA'nı haberine göre; doğalgazda ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

        Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

        Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

        Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

        Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

        Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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        #Son dakika haberler
        #doğalgaz
        #BOTAŞ
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