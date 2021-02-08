Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para Dogecoin neden yükseliyor?

Tesla CEO´su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss´ten Gene Simmons ve ünlü hiphop´çı Snoop Dogg'un art arda hakkında Twitter paylaşımları yaptığı Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan yeniden ilk 10 arasında tırmandı.

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para Dogecoin neden yükseliyor?

Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.

Dogecoin, son 24 saatte yüzde 24.40 artışla 0.07 dolara yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 91.04 düzeyine taşıdı.

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin ise, hafta sonunda aştığı 39,000 dolar sınırının altına döndü.

Son 24 saat içinde 37,446 dolar ve 39,621 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.30 düşüşle 38,602.54 dolara dönerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 14.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 719 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Pazartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 179.67 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 8,408 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,409 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 167 milyar dolar düzeyindeydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

8 Şubat 2021 Banka çalışma saatleri: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık, öğle saatleri ne?
MERAK EDİLENLER8 Şubat 2021 Banka çalışma saatleri
Bağkur, SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar? 2021 emekli maaşları ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar? 2021 öğretmen, polis, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLERİşte 2021 memur maaşları
7 Şubat Evde bakım maaşı sorgulama: Evde bakım maaşı 2021 ne kadar? Evde Bakım maaşı yattı mı?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 2021!
7 Şubat 2021 Bankalar hafta sonu açık mı? Banklar hangi gn, kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri, öğle arası saatleri ne?
MERAK EDİLENLERBankalar hafta sonu açık mı?
Evde bakım maaşı sorgulama: e-Devlet | 6 Şubat evde bakım maaşı yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşları yattı mı?
Memur maaşları ne kadar? 2021 memur maaşı tablosu - GÜNCEL
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?
Emekli maaşları (En düşük) 2021 emekli maaş zammı tablosu - YENİ
MERAK EDİLENLEREmekli maaşları ne kadar?
Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİYOR! Bitcoin'de son durum
MERAK EDİLENLERBitcoin'de yükseliş sürüyor
Evde Bakım Maaşı| 5 Şubat evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşları ödendi mi?