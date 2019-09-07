Doğru ve tarafsız gündemi Show TV Ana Haber ile takip edin!

Kadına, çocuğa, hayvana, şiddete taviz vermeyen; vatan haininin, katilin, hırsızın, tacizcinin karşısında dimdik duran haberlerle Show Ana Haber yeni yayın dönemine hazır!
Show Ana Haber, Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan, uzman muhabir kadrosu ve deneyimli ekibiyle hazırlanan haberleri canlı yayın bağlantılarıyla olay yerlerinden aynı anda Show TV ekranlarına taşıyor.
Show TV Ana Haber, Ece Üner’in sunumuyla hafta içi her akşam, Pınar Erbaş’ın sunumuyla hafta sonu saat 18.45’te canlı yayınla Show TV'de.
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