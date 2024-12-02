Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu'da göletler dondu, binalarda buz sarkıtı oluştu
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede göletler dondu, ev, iş yeri ve araçların camları buz tutarken, binalarda da buz sarkıtı oluştu
Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı.
Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, araçların camları buz tuttu, binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.
Vatandaşlarla araç sürücüleri, kar ve buzla kaplı kaldırım ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Termometrelerin gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise bazı göletler dondu.
Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan, branda ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.
Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
Tunceli'de ise soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.
Dere ve göletlerin de kısmen buzla kaplandığı kentte, ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar da araçlarını branda ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.
Kentte etkili olan soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örttü.
Murat Nehri'nden buz kütlelerinin aktığı kentte, ev ve iş yeri camları da buz tuttu.