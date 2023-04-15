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Doğu Demirkol: Her şey yolunda

Yeni bir aşka yelken açan Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Demirkol, "Her şey yolunda" demekle yetindi

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  • Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca alışverişte: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Merhum Levent Kırca'nın Oya Başar ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca'yla birliktelik yaşayan Doğu Demirkol, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını gören çift, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
  • Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca alışverişte: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    "TURNEYE ÇIKACAĞIM"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğu Demirkol, "Her şey yolunda. Tek kişilik gösterim devam ediyor. Önce İstanbul, sonra da turneye çıkacağım" dedi.
  • Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca alışverişte: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    "TEKLİFİM KENDİSİNE HER ZAMAN AÇIK"

    Muhabirlerin, "Ayşe Hanım ile beraber projelerde oynamak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Doğu Demirkol, "Neden olmasın? Teklifim kendisine her zaman açık. Kendisi ne zaman isterse, onun inisiyatifinde..." ifadelerini kullandı.

    Çift, ardından çıktıkları alışveriş turuna devam etti.
  • Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca alışverişte: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    "AYŞE BİZE MİRAS"

    Ayrıca ikili, geçtiğimiz hafta basın mensuplarının aşk sorularını, "Acelemiz var. Ayşe Hanım, değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda. Güzel, çok tatlı..." şeklinde cevaplamıştı.
  • Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca alışverişte: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    AŞKLARINI RESTORAN ORTAYA ÇIKARDI

    Doğu Demirkol ile Levent Kırca-Oya Başar'ın kızı olan Ayşe Kırca'nın yaşadığı aşk, geçtiğimiz günlerde Beylerbeyi'nde yemek yemeye gittikleri restoranın paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Demirkol ile Kırca'nın 6 aydır birlikte oldukları öğrenilmişti.
  • Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca alışverişte: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    Doğu Demirkol, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki stand-up gösterileri ve 'Ölümlü Dünya'daki 'Zafer' karakteriyle yeni nesil komedyenler arasında özel bir konum edinmişti. Demirkol, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı'ndaki performansı da büyük beğeni toplamıştı.
  • Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca alışverişte: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    Annesi Oya Başar ve merhum babası Levent Kırca gibi oyuncu olan Ayşe Kırca, New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştu.

    2019'da Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği 'Pera Müzikali'nde sahne almıştı. Ayşe Kırca, şimdilerde ise SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de rol alıyor.

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