Doğu Demirkol: Her şey yolunda

"TEKLİFİM KENDİSİNE HER ZAMAN AÇIK"



Muhabirlerin, "Ayşe Hanım ile beraber projelerde oynamak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Doğu Demirkol, "Neden olmasın? Teklifim kendisine her zaman açık. Kendisi ne zaman isterse, onun inisiyatifinde..." ifadelerini kullandı.



Çift, ardından çıktıkları alışveriş turuna devam etti.