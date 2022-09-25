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Haberler Müzik Doğu ve batı ezgileri Selami Şahin ile birleşti! - Magazin haberleri
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Doğu ve batı ezgileri Selami Şahin ile birleşti!

Selami Şahin, dün akşam An Epic Symphony ile çıktığı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, "An Epic Symphony ve bizim Semi Jazz orkestramız ile bugün 80 kişiden fazlayız. Şarkılarımızı caz, modern ve batı havasıyla çalacağız. Doğu ve batıyı birleştirip farklı bir gece yaşayacağız" dedi

Doğu ve batı ezgileri Selami Şahin ile birleşti! - Magazin haberleri
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Son yayınladığı 'Beklenen Sensin' adlı şarkısı ile yıl sonuna kadar tamamlayacağı üçlemenin ilkini sevenleriyle paylaşan Selami Şahin, geçtiğimiz akşam Events Across Turkey'in uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony ile çıktığı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluştu.

"MÜZİKSEVERLERLE BULUŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ZEVK"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Şahin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Çok heyecanlıyım. Müzikseverlerle buluşmak benim için büyük bir zevktir. Onların sevgisiyle var olduğumu biliyorum. An Epic Symphony ve bizim Semi Jazz orkestramız ile bugün 80 kişiden fazlayız. Şarkılarımızı caz, modern ve batı havasıyla çalacağız. Doğu ve batıyı birleştirip farklı bir gece yaşayacağız. Bizim için güzel bir gün olacak. Bu gece okuyacağım bütün şarkılar kendi bestelerimdir. Gelen insanları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

"KENDİ BESTELERİMDEN ALBÜM YAPACAĞIZ"

Ünlü isim, daha sonra sözlerini "Diğer taraftan yeni şarkımız 'Beklenen Sensin' yeni çıktı. Bu üçleme projemizin ilk şarkısıydı. Yıl sonuna kadar ayda bir şarkı yayınlayıp projeyi bitireceğiz. Sevenlerime asıl sürprizim bundan sonra başlayacak. Kendi bestelerimden büyük bir albüm yapacağız. Şimdiden çalışmalara başladık. Birçok sanatçı dostumuz bu albümde şarkılarımı seslendirecek. Hepsine buradan sizin aracılığınız ile ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadeleriyle sürdürdü.

Şahin, 'Özledim', 'Boşvere Boşvere', 'Seninle Başım Dertte', 'Gitme Sana Muhtacım', 'Sen Mevsimler Gibisin' ve 'Sensiz Olmuyor' gibi olağanüstü şarkılarını An Epic Symphony ile birlikte seslendirdi.

Selami Şahin, konserin ilerleyen dakikalarında Lider Şahin'in 'Rezil Rüsva' adlı şarkısını oğluyla birlikte seslendirdi.

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