Doğukan Manço: 1980'ler...
Doğukan Manço, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Manço, çocukluk yıllarına dair fotoğrafını yayımladı
Müzisyen Doğukan Manço, annesi Lale Manço ile çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Doğukan Manço fotoğrafa "1980'ler havası..." notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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