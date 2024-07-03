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        Haberler Magazin Doğukan Manço: 1980'lerin havası... - Magazin haberleri

        Doğukan Manço: 1980'ler...

        Doğukan Manço, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Manço, çocukluk yıllarına dair fotoğrafını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:26
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        Müzisyen Doğukan Manço, annesi Lale Manço ile çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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        Doğukan Manço fotoğrafa "1980'ler havası..." notunu düştü.

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        Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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        Soner Sarıkabadayı

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        Soner Sarıkabadayı

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        Mert Fırat

        7

        Mert Fırat

        8

        Alişan

        9

        Alişan

        10

        Murat Dalkılıç

        11

        Murat Dalkılıç

        12

        Merve Dizdar

        13

        Merve Dizdar

        14

        Nilüfer

        15

        Nilüfer

        16

        Vedat Milor

        17

        Vedat Milor

        18

        Azra Akın

        19

        Azra Akın

        #Doğukan Manço
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