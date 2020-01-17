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Doğum borçlanması hesaplama nedir? Şartları nelerdir? Nasıl ödenir?

Doğum borçlanması hesaplama 2020'de de merak konusu olmaya devam ediyor. 2020 Asgari ücretin belirlenmesi ile beraber doğum borçlanması tutarları da değişti. Doğum borçlanması tutarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Peki, doğum borçlanması hesaplama nasıl yapılır? Şartları nelerdir?

Doğum borçlanması hesaplama

Kadın çalışanlar sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için SGK'ya borçlanabilir. 4A ya da 4B fark etmeksizin doğum yapan kadınlar 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilir. Doğum öncesi ve sonrası doğum izni alan kadın çalışanlar bu süre içinde sosyal güvenlik sisteminin de dışında kalır. Bağlı bulunan SGK'ya yapılan başvuru ile doğum borçlanması yaparak bu günleri hizmetten saydırmak mümkündür. Yani daha erken emekli olmanızı değil, prim günü kazanmanızı sağlar.

Eğer 3 çocuğunuz varsa doğum borçlanmasını en fazla 2.160 güne kadar yaptırabilirsiniz. Ayrıca bu kadar güne ihtiyacınız yoksa daha az da yapabilirsiniz. Yani ihtiyaç duyduğunuz gün sayısına göre borçlanabilirsiniz. Peki doğum borçlanması ödemesi ne kadardır? Doğum borçlanması için istenen evraklar nelerdir? Doğum borçlanmasında hesaplama nasıl yapılır?

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI

- Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan sigorta başlangıcı olmalıdır.
– Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi gerekir.
– Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.
- Ayrıca İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN NE KADAR ÖDENİYOR?

Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarıdır.

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Asgari ücrete bağlı olarak DOĞUM Borçlanması tutarı arttı.

Bilindiği üzere 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücret aylık Brüt 2.943,00 TL oldu. Net asgari ücret ise 2.324,70 TL oldu.

01 Ocak 2020’den 31 Aralık 2020 Tarihine kadar Asgari ücret üzerinden hesaplanmış (En düşük) DOĞUM borçlanması tutarı aşağıda belirtilmiştir.

1 AYLIK –        941,76 TL
1 YILLIK –  11.301,12 TL
2 YILLIK –  22.602,24 TL

BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

- Doğum borçlanması başvuru formu
- Kimlik fotokopisi

 

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