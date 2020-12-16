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Sompo Sigorta, bekleme süresini ortadan kaldıran Sompo Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası'nı hayata geçirdi. Böyleece sigorta, doğum gerçekleşmeden hemen önce dahi poliçe satın alınarak anlaşmalı hastanelerde kullanılmaya başlanabiliyor.Sompo Sağlık Sigortaları Direktörü Çağatay Çınar, kişinin doğumu gerçekleşmek üzereyken bile poliçeyi satın alarak kullanmaya başlayabileceğini belirterek, şunları kaydetti: “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketimizde doğum ve hamilelik rutin muayene için bekleme süresi yok. Kişi dilediği zaman, yani doğumu gerçekleştirmek üzereyken bile poliçeyi satın alarak haklarını kullanmaya başlayabilir. Oysa sektöre baktığınız zaman doğum paketlerinde her şirketin farklı bekleme süresi koyduğunu gözlemliyoruz. Bizim doğum paketimiz ise ister hamilelik öncesinde istenirse de hamileliğin 8’inci ayında bile satın alınabilir.’’

SEKİZ FARKLI DOĞUM ALTERNATİFİ

T.C. vatandaşı olup Türkiye’de ikamet eden, SGK tarafından kapsam altına alınan 18 - 56 yaş arasındaki herkesin Sompo Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortasına sahip olabileceğini ifade eden Çınar, doğum teminatının içerdiği hizmetler hakkında şu bilgileri verdi: “Doğum paketi içerisinde, ‘Doğum’ ve ‘Doğum + Hamilelik Rutin Muayene’ olmak üzere 2 plan seçeneği sunuyoruz. Her plan içerisinde sezaryen, epidural, normal doğum gibi 8 farklı doğum alternatifi yer alıyor. Müşterimiz burada yer alan seçeneklerden kendi ihtiyacına uygun olanını seçerek poliçesini satın alabiliyor. Doğum’paketlerimizde limitsiz doğum hizmetimizle birlikte;Poliçede belirtilen limit kapsamında yatarak tedavi, hastanede tedavi, ameliyat, yoğun bakım, küçük müdahale hizmetlerimiz de yer alıyor. Ayrıca yine paketimizin içinde yer alan ‘Diş Tedavi Paketi’ ile anlaşmalı diş hekimleri ağında; diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği, periapikal röntgen işlemleri kapsamındaki giderler yılda 1 kez karşılanıyor. ‘Doğum + Hamilelik Rutin Muayene’ teminatımızda ise yine limitsiz doğum, yatarak tedavi, hastanede tedavi, ameliyat, yoğun bakım, küçük müdahale hizmetlerimizle birlikte, müşterilerimiz ‘Hamilelik Rutin Muayene’ hizmetimizden yılda 9 kez faydalanabiliyor. Bu planımız içinde de yine ücretsiz ‘Diş Tedavi Paketi’miz yer alıyor.”

EĞİTİMLERE ÜCRETSİZ KATILIM

Gebelik takibi süresince rutin laboratuvar ve radyoloji işlemleri ile doğum sonrası 1 yıl süresince çocuk polikliniği ayakta tedavi hizmetlerinde cari fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirim sağlandığını kaydeden Çağatay Çınar, “Ayrıca çoklu gebeliklerde doğuma ilişkin fark ücreti olmadığı gibi Gebelik Akademisi ve Emzirme Eğitimi gibi sağlık kurumunda gerçekleştirilen annenin ihtiyacı olan eğitimlere de ücretsiz katılım imkânı sunulmaktadır. Doğum paketi ile ayrıca anneye sunulan ‘Yatarak Tedavi’ planını, eş ve varsa diğer çocuklar için yaş ve cinsiyet fark etmeksizin 250 TL sabit primle satın alma avantajı da sunulmaktadır.” dedi.