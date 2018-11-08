Dolar/TL bu sabah güne 5.38 seviyelerinde başladı. Türkiye'nin İran yaptırımlarından geçici muafiyet almasıyla üç ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar/TL dün de 5.40 seviyesinin altında hareketini sürdürmüştü.

HAFTAYA 5.43 TL'DEN BAŞLADI

Yeni haftaya 5,43 TL seyiyesinden başlayan kur pazartesi günü yüzde 25'i aşan enflasyon ve Moody's'in vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten raporuyla 5.47 TL'nin üzerine çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.3025 TL'ye dek inen Dolar/TL salı akşamı yeniden 5.41 TL'yi görmüştü.

FED KARARINI BU AKŞAM AÇIKLAYACAK

Dolar yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasını sıkılaştırma seyrine çevirmesiyle başlıca para birimleri karşısında dar aralıkta işlem görüyor. FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük toplantının ardından bugün akşam politika kararını açıklayacak.

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