Yatırım bankası Credit Suisse, Türk Lirası'na yönelik talebin 2018 sonuna kadar güçlü kalacağını öngördü. Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach'ın yatırımcılara gönderdiği notta enflasyon ve dış borcun çevrilmesine bağlı risklerin büyük bir ihtimalle Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayacağı belirtildi.

'DİNAMİKLER GÜÇLÜ'

Mevorac notunda enflasyonun TL üzerinde baskı oluşturmamasına ilişkin sadece Aralık başında veri açıklanacak olmasını ve kredi spreadlerinin normalleşmesini işaret etti. Mevorach, “Dolar/TL 'nin düşmesi enflasyon görünümünü iyileştiriyor ve yatırımcıların öncesine göre düşük reel faizli bir dönemi (Enflasyonun anlamlı şekilde düşeceğine dair güven duyulduğu sürece) kabul etmesine imkan veriyor. Bu dinamikler TL için şu noktada güçlü.” dedi.



Kuruma göre Halkbank konusunda piyasa dostu bir çözüm -ki bu Credit Suisse'in baz senaryosu- hisse senetlerine girişleri canlandırabilir ve TL, dolar karşısında yıl sonuna kadar 5.10 – 5.15 seviyesine gelebilir.

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