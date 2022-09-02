Dolu, köylünün ürünlerini tarlaya döktü

"MASRAFLAR AĞIR, DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Çiftçiliğin masraflarının ağır olduğunu ekleyen Esen, “Masraflarımız çok yüksek. Mazot çok pahalı ve biz bu işle başa çıkamıyoruz. Tek temennimiz sezonun güzel ve verimli olmasıydı fakat başımıza böyle bir olayda gelince ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu an tahminime göre sadece benim 20 tona yakın incir, 30-35 ton kadar domates, 25-30 ton kadar üzüm mahvoldu. Fiyat olarak bir şey diyemem onu piyasa belirliyor. Yetiştirdiğimiz ürünün fiyatını biz belirleyemiyoruz. Piyasa ne ise biz de uymak durumundayız. Bizim ürünlerimizin ihracatı zayıf. Fiyatlar da düşüktü ama bir şekilde bizi ayakta tutmaya yetiyordu. Böyle bir afette olunca yapacak bir şeyimiz kalmadı. Köydeki çiftçilerin yüzde 80-85’inde bu zarar var. Bu zarar sadece bizim köyümüzde değil civar köylerde de var. Bizim bölgede en çok üzüm, incir, domates ve zeytin var” diye konuştu.