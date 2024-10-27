Donald Trump: "Harris, beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır"

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in seçimlerden galip çıkması halinde ABD'yi olası bir dünya savaşına sokacağını söyleyerek, "Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz biri olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." dedi.

ABD basınındaki haberlere göre, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, Harris'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderlerle "başa çıkma" konusunda yetersiz kalacağını savundu.