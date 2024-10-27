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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler! | Son dakika haberleri

        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!

        İstanbul Taksim'de akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Olayda 6 şüpheli, bir gece kulübü asma kilidini kesip gasp etti. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:59
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        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
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        Taksim'de sahibi oldukları gece kulübünü, gelirden pay alma karşılığında işletmeleri için ortağının arkadaşlarına devreden iki kişi ödemeyi alamadı.

        DHA'nın haberine göre silahlı olaylar olunca mühürlenen mekan, sahibi iki kişi tarafından tekrardan açıldı ancak mekana gelen silahlı kişiler tehdit ederek gelire el koyunca sahipleri mekana kilit vurdu.

        Silahlı kişiler bu kez de spiral yardımla asma kilidi kırarak mekanı gasp etti. Sahiplerinin şikayeti üzerine mekanı gasp eden 6 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

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        Olay, geçtiğimiz 15 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş A. (37) ve Barış A. (36) sahibi oldukları mekanı, kendilerine aylık kişi başı 40 bin lira pay verme karşılığında mekanın yüzde 5 ortağı olan Erdem S.'nin arkadaşları Ferdi T. (26) ve Malik T.'ye (27) devretti. Bir süre mekanı işleten Ferdi T. ve Malik T. kazançtan pay vermezken mekan da silahlı olaylar yaşandığı için mühürlendi.

        SİLAH ÇEKİP KASAYA EL KOYDULAR

        Savaş A. ve Barış A.'nın gece kulübünü tekrar açtığını öğrenen Ferdi T. ve Malik T., adamları Serhat T. (24) ile Emirhan A.'yı (19) gece saatlerinde mekana gönderdi. Gece Kulübünün artık kendilerine ait olduğunu söyleyerek silahla tehdit eden Serhat T. bütün hesapları ve kasadaki paraları aldı. Bunun üzerine Savaş A. ve Barış A. kendi işletmelerine kilit vurmak zorunda kaldı.

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        SPİRALLE KİLİDİ KESİP MEKANI GASBETTİLER

        Kilit vurulmasına rağmen mekana gelen Serhat T., Emirhan A., Abdullah Ç. (32) ve Erdal G. (36), spiral yardımıyla kapının kilidini keserek iş yerini gasp etti. Gece kulübünün sahipleri Savaş A. ve Barış A.'nın şikayetçi olmasının ardından çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Serhat T., Emirhan A., Abdullah Ç. ve Erdal G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Mahkemeye çıkartılan Serhat T. 'gasp' suçundan tutuklanırken, Emirhan A., Erdal G. ve Abdullah Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olaydan 1 hafta sonra ise Ferdi T. ve Malik T. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ferdi T. tutuklanırken, Malik T. adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan Ferdi T.'nin 10 adet, Malik T.'nin 14 adet, Serhat T.'nin 15 adet, Emirhan A.'nın 4 adet, Abdullah Ç.'nin 6 adet, Erdal G.'nin ise 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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