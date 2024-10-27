Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!

Taksim'de sahibi oldukları gece kulübünü, gelirden pay alma karşılığında işletmeleri için ortağının arkadaşlarına devreden iki kişi ödemeyi alamadı.

DHA'nın haberine göre silahlı olaylar olunca mühürlenen mekan, sahibi iki kişi tarafından tekrardan açıldı ancak mekana gelen silahlı kişiler tehdit ederek gelire el koyunca sahipleri mekana kilit vurdu.

Silahlı kişiler bu kez de spiral yardımla asma kilidi kırarak mekanı gasp etti. Sahiplerinin şikayeti üzerine mekanı gasp eden 6 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

REKLAM

Olay, geçtiğimiz 15 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş A. (37) ve Barış A. (36) sahibi oldukları mekanı, kendilerine aylık kişi başı 40 bin lira pay verme karşılığında mekanın yüzde 5 ortağı olan Erdem S.'nin arkadaşları Ferdi T. (26) ve Malik T.'ye (27) devretti. Bir süre mekanı işleten Ferdi T. ve Malik T. kazançtan pay vermezken mekan da silahlı olaylar yaşandığı için mühürlendi.

SİLAH ÇEKİP KASAYA EL KOYDULAR

Savaş A. ve Barış A.'nın gece kulübünü tekrar açtığını öğrenen Ferdi T. ve Malik T., adamları Serhat T. (24) ile Emirhan A.'yı (19) gece saatlerinde mekana gönderdi. Gece Kulübünün artık kendilerine ait olduğunu söyleyerek silahla tehdit eden Serhat T. bütün hesapları ve kasadaki paraları aldı. Bunun üzerine Savaş A. ve Barış A. kendi işletmelerine kilit vurmak zorunda kaldı.