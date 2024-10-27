Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı Süper Lig'in 10. Haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da taraftar da özel hazırlıklara başladı. Mauro Icardi ile özel bir bağ kuran sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için de sürpriz yapmayı planlıyor

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