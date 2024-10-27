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        Haberler Gündem Hava Durumu Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Peki sıcaklıklar nasıl olacak? İşte yanıtı..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:44
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        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

        Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 21°

        Ankara

        Güneşli 19°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Güneşli 17°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 21°

        Gaziantep

        Güneşli 21°

        Ağrı

        Güneşli 11°

        Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Fotoğraf: AA

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