Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İstanbul Güneşli 21° Ankara Güneşli 19° İzmir Güneşli 24° Antalya Güneşli 28° Trabzon Güneşli 17° Bursa Güneşli 21° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 21° Gaziantep Güneşli 21° Ağrı Güneşli 11°

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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