Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Peki sıcaklıklar nasıl olacak? İşte yanıtı..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Fotoğraf: AA