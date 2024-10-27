Ankara'da otomobil yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi.
Otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelası direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 5 kişi bulundukları yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde 2'si kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.
Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.