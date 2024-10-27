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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da otomobil yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

        Ankara'nın Mamak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 03:00 Güncelleme: 27.10.2024 - 03:00
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        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi.

        Otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelası direğine çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan 5 kişi bulundukları yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde 2'si kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

        Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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