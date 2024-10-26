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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid - Barcelona: 0-4 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Real Madrid - Barcelona: 0-4 (MAÇ SONUCU)

        Tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico'da Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0'lık skorla dağıttı. Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha'nın ikinci yarıdaki golleriyle zafere uzanan Katalanlar, eflatun-beyazlılar ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak liderliğini perçinledi. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler mücadelede forma şansı bulamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 23:54 Güncelleme: 27.10.2024 - 00:06
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        El Clasico'da zafer Barça'nın!
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        İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan El Clasico'da zafer Barcelona'nın oldu. Barça, Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk olduğu ezeli rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

        Katalan devine üç puanı getiren golleri 54 ve 56'da Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha kaydetti.

        FARK 6'YA ÇIKTI!

        Liderlik koltuğunda oturan Hansi Flick'in ekibi, bu sonuçla puanını 30'a yükselterek Real Madrid'le arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

        MBAPPE'NİN 2 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

        Diğer yandan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ilk kez oynadığı El Clasico'da kaçırdığı gollerle öne çıktı.

        Mbappe, özellikle ilk yarıda kale önüne çok net pozisyonlarda son vuruşlarda etkili olamadı ve attığı iki gol de pozisyonların ofsayt olmasından dolayı gol olarak geçerli sayılmadı.

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        REAL MADRID, BARCELONA'NIN REKORUNU KIRAMADI!

        Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ise La Liga'da 42 maç sonra yenilerek, Barcelona'ya ait 43 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etme şansını kaçırdı.

        YAMAL TARİHE GEÇTİ, ARDA GÜLER KULÜBEDE BİTİRDİ

        Öte yandan Yamal, El Clasico'da gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Mücadeleye yedek başlayan milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.

        El Clasico tarihinde tüm kupalar dahil 258. maç geride kalırken, Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunuyor. İki ezeli rakip arasında 52 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Barcelona en son 21 Kasım 2015 tarihinde oynanan lig maçında Bernabeu'da 4-0'lık galibiyet almıştı.

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