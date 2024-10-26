Real Madrid - Barcelona: 0-4 (MAÇ SONUCU)

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan El Clasico'da zafer Barcelona'nın oldu. Barça, Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk olduğu ezeli rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

Katalan devine üç puanı getiren golleri 54 ve 56'da Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha kaydetti.

FARK 6'YA ÇIKTI! Liderlik koltuğunda oturan Hansi Flick'in ekibi, bu sonuçla puanını 30'a yükselterek Real Madrid'le arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

MBAPPE'NİN 2 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI Diğer yandan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ilk kez oynadığı El Clasico'da kaçırdığı gollerle öne çıktı. Mbappe, özellikle ilk yarıda kale önüne çok net pozisyonlarda son vuruşlarda etkili olamadı ve attığı iki gol de pozisyonların ofsayt olmasından dolayı gol olarak geçerli sayılmadı. REKLAM

REAL MADRID, BARCELONA'NIN REKORUNU KIRAMADI! Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ise La Liga'da 42 maç sonra yenilerek, Barcelona'ya ait 43 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etme şansını kaçırdı.