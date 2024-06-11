Donald Trump'tan Taylor Swift'e: Çok güzel ama liberal

Kasım 2024'te gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan eski başkan Donald Trump, diline Taylor Swift'i doladı. Trump, büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü şarkıcının fiziksel görünümü ve politik görüşleri konusunda yorum yaptı.

Variety Genel Yayın Yönetmeni Ramin Setoodeh'in, Donald Trump'ı anlattığı yeni kitabı 'Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass' için kasım ayında söyleşi yaptığı eski başkan, Taylor Swift için, "Bence o güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Sanırım liberal. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Çok yetenekli olduğunu duyuyorum. Bence o çok güzel. Aslında, alışılmadık derecede güzel!" ifadesini kullandı. REKLAM

Konuşmasında Taylor Swift için art arda beş kez "güzel" nitelendirmesi yapan Donald Trump'ın ünlü şarkıcıyı sadece fiziksel güzelliğiyle değerlendirdiği için hayranlarından tepki görebileceği düşünülüyor. Çıkardığı albümlerle üst üste rekorlar kıran, Time tarafından 2023'te 'Yılın Kişisi' seçilen, servetini 1 milyar doların üzerine çıkaran Taylor Swift, geçmişteki apolitik kişiliği nedeniyle kariyerinin başlarında muhafazakar olarak görülüyordu ancak 2018'de Demokrat Parti'yi desteklediğini açıkça belirtti.

Daha sonra 2020 ABD başkanlık seçiminde Joe Biden ve Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan Taylor Swift, politik görüş olarak Donald Trump'ın karşısında yer aldığını açıkça belirtmiş oldu. Kitap söyleşisinde Donald Trump, Taylor Swift'in gerçekten liberal olup olmadığını sorguladı ve şöyle dedi: O gerçekten liberal mi? Bu sadece bir şov değil mi? Bir country yıldızının liberal olarak başarılı olabilmesi beni şaşırtıyor. REKLAM

Taylor Swift bir önceki seçimde Joe Biden'ı desteklemiş olsa da bu seçim döneminde henüz bir adayın lehine konuşmadı. Yine de Demokrat Parti'yi desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor.