Döne döne izlemekten hiç sıkılmıyoruz... Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

Cem Yılmaz'ın Mazhar Alanson ile başrolü paylaştığı Her Şey Çok Güzel Olacak filmi, 1998 yapımı olmaısna rağmen 2000'li yılların her döneminde geniş takipçi kitlelerine ulaşmayı başardı. Müziklerini Mazhar Alanson'un yaptığı Her Şey Çok Güzel Olacak filminin Yapımcılığını Mine Vargı üstleniyor.

Ömer Vargı'nın yönettiği Her Şey Çok Güzel Olacak filmi "Bilemiyorum Altan, Bilemiyorum" repliği ile akıllara kazandı.