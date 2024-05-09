Döne döne izlemekten hiç sıkılmıyoruz... Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!

Neredesin Firuze (2003)

Bir dönemin efsanesi kabul edeceğimiz İMÇ plak dünyasının kalbinde geçen hikayesiyle hem vizyona girdiği dönemde hem de sonrasında ilgiyle izlenen Neredesin Firuze filminin yönetmen koltuğunda Ezel Akay oturuyor. Senaryosu Levent Kazak tarafından yazılan 2003 yapımı filmin müzikleri de en az filmin kendisi kadar ünlü.

Kadrosunda Haluk Bilginer, Özcan Deniz, Demet Akbağ, Cem Özer, Şebnem Dönmez, Ruhi Sarı, Ragıp Savaş, Uğur Uludağ, Ata Demirer, Janset, Güner Özkul, Ahu Türkpençe ve Kemal Gökhan Gürses gibi isimlerin yer aldığı Neredesin Firuze, Türkiye'de çekilmiş en başarılı müzikal filmlerden biri kabul edilir.