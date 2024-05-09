Döne döne izlemekten hiç sıkılmıyoruz... Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında dünyayı etkisine alan yeni dünya sihri "sinema" ülkemizde de zaman içinde kendi yolunu çizdi ve kendi efsanelerini yaratmayı başardı. Beyaz perdeye çıktığı andan itibaren seyircinin gönlünde taht kuran çok fazla filmimiz oldu ama bazıları var ki onları ne zaman olsa açıp izlemekten büyük keyif duyuyoruz... İşte Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
Türk sineması her gün kendini daha da geliştirerek düya çapında başarılara imza atıyor ancak bazı filmler ne kadar eski olursa olsun izlediğimiz ilk anda bizi etkisi altına almaya devam ediyor... Canımız çok sıkıldığında ya da kalabalık arkadaş gruplarıyla planlanan sinema gecelerinde hepimizin elinin gittiği efsane filmleri sizler için derledik
Neredesin Firuze (2003)
Bir dönemin efsanesi kabul edeceğimiz İMÇ plak dünyasının kalbinde geçen hikayesiyle hem vizyona girdiği dönemde hem de sonrasında ilgiyle izlenen Neredesin Firuze filminin yönetmen koltuğunda Ezel Akay oturuyor. Senaryosu Levent Kazak tarafından yazılan 2003 yapımı filmin müzikleri de en az filmin kendisi kadar ünlü.
Kadrosunda Haluk Bilginer, Özcan Deniz, Demet Akbağ, Cem Özer, Şebnem Dönmez, Ruhi Sarı, Ragıp Savaş, Uğur Uludağ, Ata Demirer, Janset, Güner Özkul, Ahu Türkpençe ve Kemal Gökhan Gürses gibi isimlerin yer aldığı Neredesin Firuze, Türkiye'de çekilmiş en başarılı müzikal filmlerden biri kabul edilir.
Ağır Roman (1997)
Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın üstlendiği Ağır Roman filmi Metin Kaçan'ın romanından uyarlanmıştır. Vizyona girdiği zaman büyük ses getiren Ağır Roman filmi, Türk sinemasının efsane akstristi Müjde Ar'ın Okan Bayülgen ile sahneleriyle gündem oldu.
1997 yapımı Ağır Roman filmi 70'li Yılların İstanbul'unda Kolera Sokağı'nda geçer. Yoğunlukla Romanların yaşadığı bu sokak, bir aşk ve suç hikayesine ev sahipliği yapıyor. Başrollerinde Müjde Ar, Okan Bayülgen, Mustafa Uğurlu, Burak Sergen, Savaş Dinçel ve Küçük İskender'in yer aldığı Ağır Roman'ın müzikleri Atilla Özdemiroğlu ve Balık Ayhan'a ait.
Babam ve Oğlum (2005)
Bir Çağan Irmak efsanesi olan Babam ve Oğlum, sinema dünyasında adından en çok söz ettiren filmlerden biri desem yeridir... Başrolünü Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra, Tuba Büyüküstün, Şerif Sezer, Binnur Kaya, Yetkin Dikinciler ve Ege Tanman'ın üstlendiği Babam ve Oğlum, 12 Eylül2ün etkisiyle parçalanan ailelerden birinin hikayesine odaklanır.
2005 yapımı Babam ve Oğlum filminin yapımcılığını Şükrü Avşar üstlendi. Aldığı ödüllerle sektöre damga vuran Babam ve Oğlum'un müzikleri de çok dikkat çekti.
Eşkıya (1996)
Şener Şen ve Uğur Yücel'in oyunculuklarıyla bir efsaneye döndükleri Eşkıya filmi 70. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmişti. Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği Eşkıya, Yeşilçam sinemasının zayıflayarak sustuğu uzun bir dönemin ardından Türk sinemasını canlandıran ve sektöre dair büyük umutlar yeşerten filmlerden biri kabul edilir.
1996 yapımı Eşkıya, ele aldığı konular ve işleniş biçimi olarak tüm zamanların en sevilen filmleri arasında yerini aldı.
Eyvah Eyvah (2009)
2000'li yılların popüler seri komedilerinden biri oılarak hayatımıza giren Eyvah Eyvah, Ata Demirer'in çok başarılı bulunan Trakya tiplemesini sinemamızın efsanelerinden biri yaptı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 2009 yapımı Eyvah Eyvah filmi Ata Demirer'in canlandırdığı Hüseyin kadar Demet Akbağ'ın canlandırdığı Firuzan karakteriyle de beğenilerin odağı oldu.
Çanakkale'de hayatını klarnet çalarak idame ettiren Hüseyin'in aşık olduğu Müjgan'a kavuşmaya çalışırken başından geçenlerin anlatıldığı filmin kadrosunda Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın dışında Salih Kalyon, Meray Ülgen, Bülent Şakrak, Tanju Tuncel, Hande Dane, Şehsuvar Aktaş, Bican Günalan, Özge Borak, Alican Yücesoy ve Can Kahraman gibi isimler yer alıyor.
G.O.R.A. (2004)
Vizyona girdiği dönemde Türk sinemasının en pahalı filmlerinden biri ünvanını alan G.O.R.A filmi, sadece Cem Yılmaz filmograsinde değil sinema dünyasında da çok özel bir yere sahip. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği ve yolu uzaya düşen Arif'in hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Necati Akpınar, Zumrut Arol Bekce ve Can Yılmaz yaptı.
Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Cezmi Baskın, Şafak Sezer, Özge Özberk, Ozan Güven ve Engin Günaydın gibi isimlerin yer aldığı G.O.R.A. filmindeki Arif'in hikayesi devam filmi olan A.R.O.G.'da devam eder.
Hababam Sınıfı (1974)
Bir Yeşilçam efsanesi olan Hababam Sınıfı yayınlanmasının üzerinden tam 50 sene geçmesine rağmen hala sinema dünyasının enleri arasında. Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan ve Ertem Eğilmez tarafından yönetilen Hababam Sınıfı 7'den 70'e çok geniş bir takipçi kitlesine sahip.
Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Sıtkı Akçatepe, Ahmet Arıman, Akil Öztuna, Muharrem Gürses ile Leman Akçatepe gibi isimlerin rol aldığı Hababam Sınıfı'nın senaryosu Umur Bugay'a, yapımcılığı Arzu Film'e ait.
Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)
Cem Yılmaz'ın Mazhar Alanson ile başrolü paylaştığı Her Şey Çok Güzel Olacak filmi, 1998 yapımı olmaısna rağmen 2000'li yılların her döneminde geniş takipçi kitlelerine ulaşmayı başardı. Müziklerini Mazhar Alanson'un yaptığı Her Şey Çok Güzel Olacak filminin Yapımcılığını Mine Vargı üstleniyor.
Ömer Vargı'nın yönettiği Her Şey Çok Güzel Olacak filmi "Bilemiyorum Altan, Bilemiyorum" repliği ile akıllara kazandı.
Issız Adam (2008)
Yazının burasında Ayla Diken'in "Anlamazdın" şarkısını duya rgibi oldunuz değil mi? Çok normal, Issız Adam fimi izlemiş olanlarda tam olarak bu etkiyi yaratıyor... Başrollerini Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın paylaştığı filmde yemek konusunda iddialı bir aşçı olan ancak sevgiyi ve ilişki kurmayı bilmeyen Alper ile romantik ve aşka inanan Ada'nın arasındaki tutkulu aşk işlenir.
Popüler kültüre, ilişkiden korkan ve sevmeyi bimeyen erkekler için kullanılan "Issız adam" terimini kazandıran filmin yönetmeni Çağan Irmak... Vizyona girdikten sonra 2 milyon 765 bin izleyiciye ulaşan Issız Adam'ın yapımcılığını Mustafa Oğuz ile Gül Oğuz üstlendi.
Pardon (2004)
Türk tiyatrosunun büyük ustası Ferhan Şensoy'un Çok Tuhaf Soruşturma adlı oyununun sinema uyarlaması olarak karşımıza çıkan Pardon filminin yönetmen koltuğunda Ferhan Şensoy'un kızlarının ağabeyi Mert Baykal oturuyor.
Hem tiyatro sahnesinde hem beyaz perdede kültür sanat dünyasının efsaneleri arasına girmeyi başaran Pardon filminin oyuncu kadrosunda Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Ali Çatalbaş, Bülent Kayabaş, Zeki Alasya, Erol Günaydın ve Şahnaz Çakıralp yer alıyor. Yargı sisteminin çıkmazlarını alaycı bir dille eleştiren Pardon filminin yapımcılığını Sinan Çetin üstlendi.
Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)
Senaryosunu Ali Özgentürk'ün yazdığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sineması içinde tüm zamanların en sevilen aşk filmlerinin başında yer alıyor... Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın iki aşığı canlandırdığı film, Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan Kırmızı Eşarp romanında uyarlandı.
Sevgi, aşk, sadakat ve fedakarlık karamlarını sorgulayan filmde Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın dışında Ahmet Mekin, Nurhan Nur, Hülya Tuğlu, Cengiz Sezici, Elif İnci ve İhsan Yüce gibi isimler de yer alır.
Vizontele (2000)
Yılmaz Erdoğan'ın sinema dünyasında hızla yükselmesini sağlayan Vizontele filmi Hakkari'de geçen bir komedi filmi. 70'li yıllarda Hakkari'in televizyonla tanışmasını anlatan filmin yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak üstlendi.
Yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı Vizontele'nin oyuncu kadrosundan Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Cem Yılmaz, Şebnem Sönmez, Bican Günalan, Tolga Çevik, Erdal Tosun, Şafak Sezer, Can Kahraman yer alıyor.
Gülen Gözler (1977)
İşte yine bir Yeşilçam efsanesi... Münir Özkul'un Yaşar Usta karakteriyle fabrika patronuna yaptığı "Bak beyim"le başlayan konuşması, Şener Şen'in Vecihi karakteriyle aşkının peşinden koşması ve nice popüler kültür öğesi bu film ile hayatımıza girdi.
Ertem Eğilmez'in yönettiği, Sadık Şendil'in yazdığı Gülen Gözler filmi Arzu Film etiketiyle beyaz perdeye çıktı. Erkek çocuk beklentisiyle bütün kızlarına erkek ismi veren Yaşar Usta'yı Münir Özkul'un canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor.
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005)
Tarihi komedi filmi sayılan Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi, gerek ele aldığı dönemin tüm detaylarına özenle eğilmesi, gerek dönemin kostüm ve dekor özelliklerine sağdık kalmasıyla Türk sinemasının en başarılı filmleri arasında kabul edilir.
Ezel Akay'ın yönettiği Levent Kazak'ın yazdığı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi Türk tiyatrosunda gölge oyunu geleneğinin ana karakterleri Hacivat le Karagöz'ün hayatının son bölümüne odaklanır.
Haluk Bilginer ile Beyazıt Öztürk'ün başrolü paylaştığı filmde Şebnem Dönmez, Güven Kıraç, Ayşe Tolga, Altay Özbek, Ragıp Savaş, Hasan Ali Mete, Ayşen Gruda, Serdar Gökhan ve Levent Kazak yer alır.
İncir Reçeli (2010)
Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği İncir Reçeli filmi yayınlandığı dönemde büyük ses getirmiş filmlerden biriydi. Halil Sezai Paracıkoğlu, Melike Güner, Mustafa Uzunyılmaz, Sinan Çalışkanoğlu, Barbara Lourens ve Aytaç Ağırlar'ın rol aldığı film Halil Sezai'nin müzikleriyle kısa sürede bir efsaneye dönüştü. Metin ve Duygu'nun tutkulu aşkları Duygu'nun HIV ile yaşaması nedeniyle büyük bir mutsuzlukla sonlanır.