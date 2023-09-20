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DÖNENCE 11. BÖLÜM ÖZETİ

Üniversiteyi İstanbul’da okumaya karar veren Gece’nin sınava girecek olması başta ailesi olmak üzere aşkını bir türlü ilan edemeyen Özgür’ü de üzmektedir fakat her koşulda hayallerinin peşinden gitmesi için Gece’yi destekler. Gece ise ailesinden ve Özgür’den uzakta sınavını beklerken onu çok mutlu edecek bir sürprizle karşılaşır...